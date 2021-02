Incidente a Novate (Milano), ciclista investita da un'auto: portata via in codice rosso

La donna, 53 anni, è stata soccorsa dagli operatori di Areu per poi essere trasferita all'ospedale Niguarda di Milano

Una donna di 53 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto mentre era in sella alla sua bici. Incidente a Novate Milanese, hinterland nord ovest di Milano, nella mattinata di venerdì 19 febbraio.

Lo schianto è avvenuto in via Cavour. Sul posto sono accorsi un'ambulanza e la polizia locale della cittadina. I soccorritori dopo aver stabilizzato la ciclista, di nazionalità straniera, l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

A causa dell'impatto con l'auto la 53enne ha riportato traumi alla testa e alle gambe. Al momento dell'arrivo dei soccorsi comunque - riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza - era cosciente.