Donna travolta e uccisa da un'auto

Non ce l'ha fatta la donna di ottanta anni che sabato pomeriggio è stata investita da un'auto a Cesano Maderno. La signora è deceduta in ospedale, al Niguarda di Milano, dove il 4 dicembre era stata accompagnata da una ambulanza in condizioni gravissime, priva di sensi, in seguito a un investimento.

L'incidente era avvenuto in corso Roma, pochi minuti prima delle 14. Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza aveva inviato un'ambulanza e un'automedica preallerte in codice rosso e per effettuare i rilievi a Cesano Maderno erano intervenuti gli agenti della polizia locale.

In seguito all'investimento da parte di un veicolo la donna aveva riportato ferite gravissime ed era stata soccorsa da un'ambulanza che l'aveva trasferita in codice rosso a sirene spiegate all'ospedale Niguarda di Milano. La donna era stata stabilizzata dal personale sanitario e al momento del trasferimento presso il pronto soccorso non era cosciente. Poco dopo poi il decesso.