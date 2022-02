Incidente nel Milanese, in coma donna investita da furgone in retro

Una donna di 54 anni in coma dopo essere stata investita da un furgone in retromarcia. Gravissimo incidente nel pomeriggio di martedì 15 febbraio, intorno alle 13.15, in via Monzoro, nel parcheggio di una zona residenziale di Cornaredo, hinterland ovest di Milano.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza ed elisoccorso, vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, con due squadre, e polizia locale di Cornaredo. La signora, finita sotto al veicolo e rimasta incastrata sotto, è stata liberata con il mezzo di elevazione dai vigili del fuoco che l'hanno affidata ai soccorritori.

La 54enne è stata trovata in condizioni molto delicate ed elitrasportata - in coma e intubata - all'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso. Tutti i rilievi per ripercorrere la dinamica del sinistro sono affidati ai vigili della cittadina.