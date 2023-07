Travolta a un furgone mentre attraversa: 23enne molto grave

Una ragazza di 23 anni trasportata all'ospedale in codice rosso, dopo essere stata investita da un furgone mentre attraversava la strada. Il grave incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 30 luglio, intorno alle 6.20, a Carpiano, hinterland sud di Milano, sulla strada provinciale 40.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e i carabinieri della compagnia di San Donato, con la radiomobile. A causa dei gravi traumi riportati nell'impatto, la 23enne, di cittadinanza irachena, è stata trasferita in rosso all'Humanitas di Rozzano, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

In base a quanto ricostruito attraverso i rilievi e gli accertamenti condotti dai militari, la giovane è stata investita all'altezza di un passaggio pedonale regolato da un semaforo. A travolgerla, per cause ancora da verificare, è stato il conducente di un furgone, un 44enne cingalese.