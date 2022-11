Esce dalla chiesa e viene travolta e uccisa: l'incidente

Una donna di 82 anni è morta a Milano dopo essere stata travolta da un'auto fuori da una chiesa di San Galdino. L'anziana era stata portata via in codice rosso dopo essere stata investita intorno alle 18 di venerdì in via Salomone, periferia est della città.

Sul posto sono intervenuti 118, con tre ambulanze e un'automedica, e la polizia locale di Milano. La signora, residente in zona, si trovava a piedi quando, per cause ancora da accertare, è stata travolta da un'auto. A causa dei pesanti traumi riportati nell'impatto, i soccorritori l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale Policlinico, dove è morta poco dopo.

Al momento dell'arrivo delle ambulanze, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, la donna aveva perso conoscenza. Soccorso, per via della forte agitazione, anche l'automobilista, un ragazzo di 25 anni che è stato accompagnato in codice verde all'ospedale di San Donato. I rilievi dell'incidente sono stati realizzati dalla polizia locale di Milano. Secondo le prime informazioni l'anziana non era sulle strisce pedonali.

"La comunità di via Salomone - scrive su Facebook un membro del Comitato Salomone Rinasce - si stringe attorno alla famiglia dell’anziana signora. La via Salomone è da molti anni al centro delle polemiche per via della sua pericolosità. Quel tratto, che va dalla Parrocchia ai due incroci successivi (particolarmente via Norico), è stato teatro di diversi incidenti. Come Comitato Salomone Rinasce chiediamo dal 2017 interventi strutturali per tutelare i pedoni".