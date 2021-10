Incidente a Parabiago (Milano), donna investita da un'auto: molto grave

Una donna di 83 anni in gravi condizioni dopo essere stata investita da un'auto. Incidente in via Enrico Fermi a Parabiago, hinterland nord ovest di Milano, nel pomeriggio di giovedì 28 ottobre, poco prima delle 15.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale della cittadina. Dopo essere stata stabilizzata, l'anziana è stata trasportata all'ospedale di Legnano (Milano) in codice rosso: pesanti i traumi riportati al cranio, al volto e al bacino.

Al momento dell'arrivo dei soccorritori la ferita aveva una grave commozione cerebrale; illeso, invece, l'automobilista. Affidati agli agenti della locale i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertarne le responsabilità.