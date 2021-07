Incidente a Pero (Milano), gravissima una donna investita

Una donna in gravissime condizioni dopo essere stata investita da una Citroen C1. Incidente in via Papa Giovanni XXIII a Pero, hinterland nord ovest di Milano, nella mattinata di giovedì 15 luglio, poco prima delle 11, quando sul posto sono accorsi 118, con ambulanza ed elisoccorso, e polizia locale.

A causa dei pesanti traumi riportati nell'impatto la ferita, un'anziana di 88 anni, è stata trasportata in elicottero, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano.

I rilievi che serviranno ad accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto sono affidati agli agenti della locale di Pero. In base a quanto ricostruito la donna stava rincasando dopo essere stata al mercato, quando sarebbe stata improvvisamente travolta dall'auto e per la violenza dello schianto sarebbe 'volata' sul parabrezza, rompendolo.