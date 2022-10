Donna investita e sbalzata per 3 metri sulla circonvallazione: traffico bloccato

Traffico paralizzato in viale Tibaldi, circonvallazione esterna di Milano, per un incidente. Verso le 18.45, all'altezza della fermata del tram 15, una donna è stata investita da un motorino, venendo sbalzata per 3 metri.

Sul posto sono intervenuti 118 con ambulanza e automedica e polizia locale di Milano. La donna, 39 anni, è stata soccorsa per un trauma al volto e al braccio e trasportata all'ospedale San Carlo di Milano in codice giallo.

Da viale Tibaldi, chiusa alle auto per consentire ai soccorsi di lavorare, il traffico è stato deviato nelle vie adiacenti.