Donna travolta da un'auto a Milano: grave

Una donna di 49 anni è rimasta ferita in modo grave dopo un incidente stradale in via Asiago, zona Gorla a Milano. La signora è stata travolta da un'auto attorno alle 10 di giovedì.

Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La 49enne, stando a quanto riferito dalla centrale operativa del 118, è stata trasportata all'ospedale Niguarda in rosso a causa della grave dinamica dell'investimento. Si sospettava potesse avere riportato un grave trauma addominale.

I rilievi per capire la dinamica sono stati eseguiti dalla polizia locale.