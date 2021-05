Incidente a Milano, grave ragazza travolta mentre attraversa

L'impatto, avvenuto ad alta velocità, in via Pietro da Cemmo, zona Ghisolfa. Sul posto 118 e polizia locale

Una giovane donna portata via in codice rosso. Questo il bilancio del grave incidente avvenuto lunedì mattina, intorno alle 9.30, in via Pietro da Cemmo, zona Ghisolfa, dove sono accorsi 118 e polizia locale. La ragazza stava attraversando la strada a piedi quando è stata travolta da un'auto che viaggiava a velocità sostenuta.

A causa del violento schianto con l'auto, un'utilitaria, la 32enne ha riportato diversi e importanti traumi su tutto il corpo. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, in ogni caso, era cosciente, come riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Il conducente del veicolo che ha investito la donna si è fermato a prestarle soccorso e ha aspettato gli agenti della polizia locale di Milano, accorsi per effettuare i rilievi di legge utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, di cui al momento non sono ancora chiare le cause.

In base a una prima ricostruzione, sembra che la 32enne stesse attraversando sulle strisce pedonali o in loro prossimità, quando l'utilitaria è arrivata ad alta velocità, finendo per travolgerla.