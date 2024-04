Schianto a Milano, donna investita in via Melchiorre Gioia: è gravissima

Incidente stradale molto grave a Milano, nel tardo pomeriggio di martedì 30 aprile. Una donna di 75 anni lotta in ospedale tra la vita e la morte dopo essere stata investita da un'auto in via Melchiorre Gioia, all'altezza dell'incrocio con via Schiaparelli. Lo schianto è avvenuto alle sette e un quarto del pomeriggio.

Immediato l'arrivo dei soccorsi con un'ambulanza e due automediche. La donna ha subito un grave trauma cranico ed è stata portata al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso. È in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi dell'incidente, che si è verificato a un incrocio con strisce pedonali. Ancora presto, tuttavia, per conoscere la dinamica in dettaglio.