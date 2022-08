Incidente a Milano, donna travolta mentre attraversa: gravissima

Grave incidente stradale giovedì mattina a Milano. Pochi attimi prima delle 9.30, per cause ancora in corso di accertamento, una donna di 75 anni è stata investita da un'auto in via Giovanni Battista Morgagni, all'angolo con via Broggi, in zona Porta Venezia.

Soccorsa dagli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica del 118, la vittima è stata trasportata in condizioni gravissime al Niguarda di Milano. Trovata priva di sensi dai sanitari, l'anziana non ha mai ripreso conoscenza e il quadro clinico è giudicato estremamente delicato. Stando alle prime informazioni apprese, la 75enne stava attraversando sulle strisce quando sarebbe stata investita da una Smart guidata da una 60enne, anche lei ricoverata in stato di shock.

I rilievi sono stati eseguiti dalle forze dell'ordine. A loro spetterà il compito di accertare con precisione la dinamica ed eventuali responsabilità dello schianto.