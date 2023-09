Schianto vicino al sottopasso di viale Fulvio Testi: donna investita, è grave in ospedale

Incidente stradale a Cinisello Balsamo domenica pomeriggio: una donna è molto grave in ospedale.

È successo intorno alle cinque meno un quarto in via Picardi, nei pressi del tunnel sotterraneo in prossimità di viale Fulvio Testi. Per cause da accertare, un'automobile ha investito una donna di circa 40 anni.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'automedica. La donna è stata trasportata al Niguarda in gravi condizioni. I rilievi dell'incidente sono stati affidati alla polizia locale di Cinisello.