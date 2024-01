Donna investita sulle strisce pedonali: va in ospedale

Incidente stradale a Melegnano, nell'hinterland sud di Milano, la mattina di mercoledì 24 gennaio intorno alle nove e un quarto. Una donna di 63 anni della zona è stata investita da una vettura in via Vittorio Veneto, mentre attraversava la strada. Dai successivi accertamenti, condotti dalla polizia locale, si è saputo che la donna stava attraversando lungo le strisce pedonali.

Immediati i soccorsi del 118 con un'ambulanza. La donna è stata portata all'ospedale di San Donato Milanese in codice giallo, accusando dolori diffusi. A settembre del 2023, nella stessa via, un uomo di 85 anni era stato investito da una moto ed era morto dopo due giorni di ricovero in ospedale.