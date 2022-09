Donna investita da un furgone: in coma

Una donna in condizioni molto gravi dopo essere stata investita da un furgone in viale Monza, all'altezza dell'incrocio con via Tofane. L'incidente nella mattinata di lunedì 12 settembre, poco dopo le 11.

Sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica del 118 e polizia locale di Milano. La signora, un'anziana di 86 anni che si trovava a piedi, a causa del forte impatto, ha riportato un pesante trauma cranico ed è andata in coma. I soccorritori l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano.

Sul posto gli agenti della locale per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi che occorreranno per stabilire la dinamica del sinistro e accertarne le responsabilità.