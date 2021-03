Incidente a Milano, donna investita mentre attraversa sulle strisce: gravissima

L'accaduto nel pomeriggio di martedì 2 marzo in viale Romagna. Sul posto polizia locale e 118, con ambulanza e automedica

Una donna di 85 anni è rimasta molto gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 2 marzo, intorno alle 18:30, in viale Romagna, all'altezza di largo Rio de Janeiro, zona Città Studi.

Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze e automedica, e la polizia locale di Milano. L'anziana dopo essere stata stabilizzata dai soccorritori è stata trasportata in ambulanza - in codice rosso - all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

La conducente dell'auto, un'utilitaria, si è subito fermata ad attendere l'arrivo delle ambulanze ed è uscita illesa dall'impatto. Intervenuti sul luogo del sinistro, gli agenti della locale hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruirne l'esatta dinamica e accertarne le responsabilità.