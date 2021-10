Incidente a Milano, donna travolta da un'auto in retro: grave

Una donna di 73 anni soccorsa in codice rosso dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia. Incidente in viale Umbria, nelle adiacenze della banca Intesa San Paolo, nel pomeriggio di venerdì 22 ottobre, poco dopo le 15.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale di Milano. In base a una prima ricostruzione, sembra che la signora sia stata centrata da un veicolo in retromarcia all'interno del parcheggio della banca.

Gravi, purtroppo, i traumi riportati nell'impatto. Gli agenti della locale sono intervenuti per effettuare i rilievi che serviranno a ripercorre la precisa dinamica del sinistro, nonché ad accertarne le responsabilità.