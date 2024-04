Finisce fuori strada con l'auto: donna morta nell'incidente

Una donna di 73 anni è morta in un incidente stradale mercoledì mattina, poco prima delle 9, lungo la provinciale che collega Spessa Po a Pieve Porto Morone, nel Pavese. La vettura che stava guidando è uscita di strada ribaltandosi.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 73enne. La polizia stradale di Pavia ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

In un altro incidente nel Pavese è morto un carabiniere di 49 anni. Si chiamava Andrea Dall'Armi ed era il responsabile della centrale operativa del comando provinciale dell'Arma. In quel momento era fuori servizio, in sella a uno scooter in direzione Pavia sulla statale 35 all'altezza di Borgarello, quando un furgone ha svoltato a sinistra e lo ha investito.

Dall'Armi è rimasto schiacciato dalle ruote posteriori del furgone ed è stato trascinato sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che lo hanno estratto. Il militare era in arresto cardiocircolatorio. È stato rianimato e portato al pronto soccorso del San Matteo di Pavia, dove purtroppo è deceduto. La polizia stradale si sta occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente.