Donna travolta da un'auto ad Assago, l'incidente

Attimi di paura per una signora di 74 anni investita da un'auto in via Dei Caduti, ad Assago (Milano). L'incidente è avvenuto una decina di minuti prima delle 10 di lunedì.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che ha subito inviato due equipaggi con ambulanza e automedica in codice rosso.

Per fortuna, le condizioni della 74enne erano meno gravi di quanto valutato in un primo momento ed è stata trasferita all'ospedale di Rozzano in codice giallo.

I carabinieri della Compagnia di Corsico hanno fatto i rilievi per comprendere le ragioni dell'incidente.