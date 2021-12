Donna travolta da un'auto "vola" per 10 metri: il grave incidente a Gessate

Un donna di 84 anni è rimasta ferita in modo grave dopo un incidente a Gessate (Milano). La pensionata è stata travolta da un'auto intorno alle 10.30 di venerdì, lungo la Strada Padana Superiore (Ss11), nella frazione di Villa Fornaci.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso in codice rosso. La donna, secondo le prime indicazioni, è stata sbalzata per circa 10 metri dall'auto. Ha riportato diversi traumi: cranico, bacino e a braccia e gambe. Tanto che per lei è stato necessario il trasporto all'ospedale San Raffaele in codice rosso.

Il conducente dell'auto si è fermato ed ha chiamato i soccorsi. Per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale. La dinamica dell'incidente è in mano alla polizia locale di Gessate che sulla statale è arrivata con diverse pattuglie. Il traffico ha subito diversi rallentamenti.

Domenica un uomo era di 59 anni, Palomino Torres, era stato travolto e ucciso lungo la Ss 11 ma all'altezza di Cernusco sul Naviglio. L'uomo aveva attraversato la strada su una bici ma era stato investito. È morto dopo tre giorni in ospedale.