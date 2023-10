Travolta da un monopattino, donna sbatte la testa: il grave incidente

Una donna di 72 anni è stata travolta da un monopattino elettrico guidato da un uomo di 35 anni. L’incidente si è verificato poco prima del mezzogiorno di lunedì in via Fiuggi a Milano. Le condizioni dell’anziana sono considerate gravi ma non è in pericolo di vita.

In via Fiuggi sono arrivati i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza in codice rosso, poi declassata a giallo. La donna ha riportato un trauma cranico dopo aver sbattuto con la testa contro il pavimento. È stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele mentre il 35enne è rimasto illeso.

Per fare i rilievi e comprendere la dinamica dell’incidente, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano.