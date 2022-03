Incidente in via Eustachi a Milano, donna travolta e uccisa da un furgone

Medici e infermieri hanno provato a salvarle la vita ma non è servito a nulla. È morta poco dopo il ricovero al pronto soccorso di Città Studi l'80enne che è stata travolta da un furgone in via Bartolomeo Eustachi a Milano, in zona Porta Venezia, nella mattinata di venerdì 11 marzo.

L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 10. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Milano l'anziana stava attraversando sulle strisce pedonali l'incrocio tra le vie Eustachi e Stoppani quando è stata travolta da un furgone Mercedes Vito guidato da un uomo di 36 anni. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica.

La donna è poi stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso di Città Studi in arresto cardiocircolatorio e con diversi traumi su tutto il corpo. Il personale sanitario ha cercato rianimarla ma non è servito a nulla.

Sotto shock il conducente del furgone, un uomo di 36 anni che è stato trasportato in codice verde al Fatebenefratelli. Rischia un'accusa per omicidio stradale. Secondo quanto riferito da Piazza Beccaria il 36enne è risultato negativo all'alcoltest.