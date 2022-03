Donna travolta da un furgone a Milano: trovata col cuore fermo dopo l'incidente

Lotta tra la vita e la morte una donna travolta da un furgone in via Bartolomeo Eustachi, in zona Porta Venezia a Milano. Si tratta di un'80enne trasportata in arresto cardiocircolatorio e con manovre di rianimazione verso la Clinica Città Studi.

Il grave incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 10 di venerdì per cause ancora in corso di accertamento. Sul luogo dell'investimento, nei pressi dell'incrocio con via Antonio Stoppani sono arrivi gli agenti della polizia locale per fare i rilievi. Alla guida del furgone c'era una donna di 36 anni, soccorsa in codice verde e trasportata al Fatebenefratelli.

Il 118 - ovvero l'Azienda regionale emergenza urgenza - ha comunicato di essere intervenuto con due ambulanze e un'automedica. La paziente più grave, secondo quanto confermato dalla centrale operativa, ha riportato traumi multipli. E quando il personale sanitario è arrivato aveva il cuore fermo. Le sue condizioni sono dunque delicatissime.