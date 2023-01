Grave incidente in centro a Milano: donna in coma

Grave incidente sotto la pioggia in centro a Milano. Una donna di 70 anni è stata travolta da uno scooter guidato da una ragazza, in via San Marco, pochi minuti dopo le 19. Secondo le prime indicazioni della polizia locale che ha fatto i rilievi, l'anziana stava iniziando ad attraversare la strada, con molta probabilità lontana dalle strisce pedonali, quando è stata investita.

Le condizioni della 70enne sono da subito apparse gravi. Tanto che il personale sanitario l'ha dovuta intubare sul posto, prima di trasportarla in ospedale priva di coscienza. L'anziana è stata trasferita al Niguarda in codice rosso, avrebbe riportato diversi traumi in varie parti del corpo, inclusa la testa.

Sul caso indagano gli agenti di piazzale Beccaria. In giornata, all'alba, un 50enne era rimasto ferito in modo abbastanza serio mentre attraversava una strada provinciale fuori Milano, tra Gaggiano e Cisliano.