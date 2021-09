Donna travolta sulle strisce pedonali in via Boifava a Milano

Attimi di paura per una donna di 28 anni travolta da un'auto sulle strisce pedonali in via Pietro Boifava, in zona piazza Abbiategrasso - Chiesa Rossa, a Milano. L'incidente stradale alle 20.45 di domenica.

Sul posto è intervenuta l'Azienda regionale emergenza urgenza con ambulanza e automedica in codice giallo. Per la 28enne è stato necessario il trasporto all'ospedale San Carlo.

La dinamica dell'incidente è stata affidata alla polizia locale, arrivata in via Boifava insieme ai soccorritori poco dopo l'investimento. La donna stava attraversando dalle strisce pedonali, secondo quanto riportato da alcuni testimoni. E il conducente dell'auto si è fermato e ha chiamato il 118.