Tranquillante al presidio medico dell'aeroporto prima dello schianto con cui ha ucciso due donne

Presso il presidio medico dell'aeroporto di Milano Malpensa avevano somministrato un tranquillante a base di benzodiazepine all'uomo di 39 anni (italiano di origine marocchina) che, come mostra un video, il 18 febbraio, intorno alle due e mezza di notte, ha travolto l'auto con a bordo Laura Amato e Claudia Turconi, operatrici sanitarie, presso il casello Ghisolfa sull'autostrada A4, provocando la morte delle due donne, rispettivamente di 54 e 59 anni.

Secondo quanto emerso dagli atti acquisiti dalla procura, che ha indagato il 39enne per omicidio colposo, l'uomo (risultato positivo al benzodiazepine e alla cannabis dopo l'incidente mortale) il 17 febbraio avrebbe voluto imbarcarsi in un volo per il Marocco e si trovava dunque a Malpensa, dove però qualcuno, notando le sue condizioni poco tranquille (dal 1995 era in cura per disturbi psicotici), lo ha accompagnato al presidio medico dell'aeroporto, dove gli sono state somministrate 50 gocce del farmaco ed è stato poi trasferito all'ospedale di Gallarate.

A quel punto (la ricostruzione agli atti), allontanatosi dal nosocomio, ha chiesto a un cugino di accompagnarlo a Malpensa a recuperare la propria auto, poi si sarebbe fermato a una piazzola di sosta per riposare e infine avrebbe ripreso a guidare, fino al terribile schianto a 150 chilometri all'ora al casello, che ha ucciso le due donne. Attualmente il 39enne si trova ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Piacenza. A breve dovrebbe essere disposta una misura di sicurezza nei suoi riguardi, da scontare nel nosocomio.