Donne uccise al casello, chiesta perizia psichiatrica per automobilsta

Una perizia psichiatrica per l'uomo che lo scorso 18 febbraio ha travolto e ucciso Laura Amato, 54 anni, e Claudia Turconi, 59 anni alla barriera autostradale Ghisolfa della A4 Torino-Milano. Il 23 marzo verrà conferito l'incarico ai medici legali che dovranno valutare la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti del 39enne italiano di origine marocchina.

L'udienza si terrà davanti al giudice per l'indagine preliminare di Milano Ileana Ramundo a seguito della richiesta del pm Paolo Filippini, titolare delle indagini condotte dalla polizia stradale di Novara. Il giudice nei giorni scorsi aveva applicato all'indagato, accusato di omicidio colposo plurimo, l'obbligo di ricovero nel reparto di psichiatria nell'ospedale di Piacenza e la libertà vigilata per un anno. Durante l'interrogatorio davanti al gip, l'uomo ha sostenuto di aver voluto frenare. Tuttavia non è risultato alcun segno di frenata ed è stato accertato che l'auto con cui ha travolto le due vittime mentre erano ferme al casello viaggiava a 150 km orari.

Prima dello schianto il 39enne era stato portato all'ospedale di Piacenza (non lontano dalla sua abitazione) e a Malpensa dove aveva tentato di partire per il Marocco. Nello scalo tra Milano e Varese avrebbe dato in escandescenze per via della partenza negata; era quindi stato accompagnato presso il presidio medico dove gli era stato dato un farmaco contenente benzodiazepine.

Dall'aeroporto di Malpensa l'uomo era poi stato trasferito all'ospedale di Gallarate e da qui era andato via (era stato riaccompagnato in aeroporto da un cugino) senza essere visitato. Poco dopo aveva ripreso la macchina, e sotto effetto di benzodiazepine e di cannabis, si era messo alla guida, correndo a 150km/h fino al casello della Ghisolfa. L'uomo era in cura dal '95 con una diagnosi di 'disturbi psichici' a breve termine, ovvero episodi che possono durare da uno a diversi giorni.