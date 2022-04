Incidente stradale a Busto Arsizio: donna investita mentre è col figlio

Sfiorato il dramma nella mattinata di venerdì 22 aprile a Busto Arsizio (Varese), in corso Europa, intorno alle nove meno un quarto.

Una mamma, che teneva un bambino per mano, è stata investita da un automobilista mentre attraversava la strada. Sul posto gli agenti del commissariato di Busto e la polizia locale per accertare ogni responsabilità e stabilire come sono andate le cose. Presenti anche i vigili del fuoco di Busto-Gallarate con un fuoristrada ed un'autopompa. I pompieri hanno messo in sicurezza l'auto e collaborato con i sanitari del 118 per soccorrere la donna ferita.

Lei, una 27enne, secondo quanto riferisce Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) è stata medicata sul posto, senza ulteriori conseguenze. Ma un grande spavento.