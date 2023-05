Incidente in A1, schianto tra due camion: grave un uomo, traffico in tilt

Grave incidente lunedì mattina sull'autostrada A1, dove due camion - per cause ancora in corso di accertamento - si sono scontrati tra loro. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 8 nel tratto compreso tra San Donato Milanese e San Giuliano, in direzione sud.

Sul posto per i soccorsi del caso sono intervenuti gli equipaggi di due ambulanze e un elicottero del 118 e i vigili del fuoco, al lavoro per liberare dalle lamiere uno dei guidatori. Proprio il conducente incastrato nella cabina del mezzo ha riportato le ferite peggiori: dopo essere stato estratto dai pompieri, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. Le sue condizioni vengono giudicate molto delicate. Gli altri tre coinvolti non hanno invece riportato ferite serie.

Completamente in tilt la circolazione sulla A1. Autostrade per l'Italia segnala code di tre chilometri nel tratto interessato dallo schianto e traffico bloccato anche nella direzione opposta per "curiosi". I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale, cui spetterà il compito di ricostruire le cause dell'incidente.