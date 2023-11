Due fratelli di 16 e 21 in scooter falciati da un'auto

Falciati da un’auto che non ha rispettato la segnaletica orizzontale. Si tratta di due fratelli che alla mezzanotte tra domenica e lunedì sono stati investiti mentre erano in scooter in via Polonia, a due passi da via Stephenson (Certosa). Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto avrebbe effettuato una svolta vietata a sinistra, dove le strisce sull’asfalto erano continue.

Sulla moto, uno scooter Aprilia, due fratelli. Alla guida il più piccolo, un ragazzo di 16 anni che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo. Dietro di lui la sorella, di 21 anni, che ha riportato ferite più gravi ed è stata accompagnata in codice rosso al Niguarda. Resta in condizioni delicate.

Sul posto i soccorsi con due ambulanze e due automediche. Presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e la ricostruzione dei fatti.