Grave incidente sull'A26: due morti. Autostrada dei Laghi chiusa

È di due morti il bilancio di un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì, poco dopo le 16, lungo l’Autostrada dei Laghi, nel tratto tra Sesto Calende/Vergiate - Besnate (nella diramazione A8-A26 Gallarate-Gattico).

A perdere la vita, secondo le prime indicazione dell’Agenzia regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con cinque equipaggi, sono stati una donna di 84 anni e un uomo di 88.

Autostrada chiusa

Il tratto autostradale, stando ad Autostrade per l'Italia, è stato chiuso per permettere soccorsi e rilievi. All'inizio in entrambe le direzioni. La chiusura riguarda il tratto Sesto Calense/Vergiate - Besnate. “Entrata consigliata verso autostrada Milano-Varese: Busto Arsizio su A8 Milano-Varese. Uscita consigliata provenendo da A26 Genova Voltri - Gravellona Toce: Sesto Calende-Vergiate”, scrivono.

Incidente in autostrada: la dinamica

L’auto sulla quale viaggiavano le due vittime si sarebbe ribaltata in modo del tutto autonomo, secondo le prime informazioni. E non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Dalla centrale operativa del 118 hanno subito inviato tre ambulanze, un’automatica e l’elisoccorso ma per i due anziani non c’era più nulla da fare. I medici hanno constatato il loro decesso sul luogo dell’incidente.

Per gestire l’emergenza e fare i rilievi sono arrivate le volanti della polizia stradale di Novate. Insieme a loro anche il personale dei vigili del fuoco di Varese. Ai poliziotti il compito di stabilire come e perché l’auto delle vittime si è ribaltata.