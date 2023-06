Edoardo, il motociclista 27enne morto domenica in un incidente

Domenica pomeriggio un 27enne, Edoardo Risso, è morto in un incidente stradale sulle strade del Pavese. Il motociclista, che viaggiava sulla sua Kawasaki 900, ha perso la vita dopo uno scontro con un'auto.

L'incidente è avvenuto lungo la circonvallazione di Gravellona Lomellina (Pavia), la Sp192, poco prima delle 16.30. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, Risso viaggiava in direzione di Cilavegna in sella alla moto quando per cause ancora da accertare ha tamponato violentemente una Citroen C4, che aveva frenato per dare modo a una Ford Fiesta che la precedeva di svoltare in un vicolo.

Sbalzato a parecchi metri di distanza, il giovane, di Vigevano (Pavia), è morto sul colpo. I medici e il personale del 118, arrivati con ambulanza e ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.