Passaggio a livello fatale: Elisa muore così, a 34 anni, colpita da un treno

"E' impossibile morire così nel 2020". Sono le amarissime parole del sindaco di Pizzighettone (Cremona) Luca Moggi dopo la tragedia che, il giorno di Ferragosto, ha portato alla morte di Elisa Conzadori, 34enne residente in frazione Regona. La giovane stava tornado a casa passando dalla provinciale tra Codogno e Maleo quando, per cause ancora da accertare, al passaggio a livello, la sua Citroen è stata colpita dal regionale Vivalto Mantova-Milano.

Sul posto due ambulanze, automedica, i vigili del fuoco, polfer, carabinieri e i tecnici di Rfi. Ma troppo gravi si sono rivelati i traumi su tutto il corpo. Non è ancora chiara la dinamica e gli investigatori e i tecnici sono al lavoro. L'automobilista, alla guida di una C3, dipendente del supermercato Famila di Codogno, è stata colpita con violenza dal treno in transito: la sua macchina ha rovinato nel fossato. A quanto pare, le sbarre non avevano segnalato correttamente il passaggio del treno. Sono state trovate in alto e intatte. Ma è solo un'ipotesi. Troppo gravi si sono rivelati i traumi subiti dalla donna, nonostante la rapidità dei soccorsi. Il convoglio era il regionale Milano-Mantova 2651. A bordo c'era qualche decina di passeggeri. Nessuno tra loro, secondo le prime informazioni, è rimasto ferito. Gli occupanti sono stati fatti scendere con l'aiuto dei pompieri e hanno atteso che i pullman sostitutivi li portassero a destinazione. La strada, da Codogno fino a Pizzighettone, è stata chiusa per permettere le operazioni di sgombero e i rilievi di legge. Qualche mese fa, a Rezzato, un incidente simile con una vettura travolta da un treno.

"Non poteva succedere di peggio", ha affermato il sindaco di Maleo Dante Sguazzi. "Doveva essere una giornata di festa, si è trasformata in tragedia", prosegue. Non è il primo caso in quel punto: già 2 anni e mezzo fa un automobilista perse la vita.