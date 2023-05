Elisa, la ragazza di 27 anni morta in un tragico incidente in moto col fidanzato

Alla fine si è arresa. È morta al Niguarda di Milano, Elisa Mazzucchelli, la ragazza di 27 anni di Cislago, nel Varesotto, che era ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale milanese da giovedì sera. Quel giorno la giovane era rimasta coinvolta in un tragico incidente in moto mentre viaggiava su una Honda Cbr 1000 guidata dal suo fidanzato, un coetaneo ricoverato anche lui in gravi condizioni all'ospedale di Varese.

Per cause ancora da chiarire, il loro mezzo si era schiantato contro un'auto lungo la Monza-Saronno. Dopo la caduta sull'asfalto, i due erano stati soccorsi e accompagnati in ospedale. Nelle scorse ore, i medici del Niguarda non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza.

Tanti i ricordi sui social, tra cui quello dell'Itas di Limbiate, la scuola che entrambi avevano frequentato: "Non ci sono parole, solo un dolore profondo". “La vita è stata decisamente ingiusta e ingrata con te, un fiore non può essere reciso a soli 27 anni”, l'addio di un'amica.