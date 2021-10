Due ciclisti sono stati travolti da un'auto a Gorla Maggiore

Due ciclisti di 65 e 71 anni sono stati travolti da un'auto in viale Europa a Gorla Maggiore (Varese) nella mattinata di giovedì 14 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 9:06 all'incrocio con via Baragiola, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Entrambi gli uomini sono stati ricoverati in ospedale: il primo, G.D., 71 anni, ha subito un trauma alla schiena ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano; il secondo, C.F., 65 anni, ha subito un trauma cranico ed è stato trasportato, in codice giallo a Legnano.

L'esatta dinamica dello schianto è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi.