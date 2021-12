Elly, la pattinatrice morta a 18 anni in un tragico incidente

I mondiali due anni fa, le competizioni in giro per l'Europa. I sogni, le risate, i giochi con le amiche, tipici della sua età. Poi un tragico schianto che cancella tutto. Elly Mattiuzzo, 18 anni, milanese, è morta nella notte tra sabato e domenica in un drammatico incidente in auto sulle strade della Repubblica di San Marino, costato la vita anche al suo fidanzato, il coetaneo Daniele Volanti.

I due giovani, secondo quanto ricostruito, erano a bordo di una Fiat 500 che stava percorrendo la via Pedemontana dal Castello di Borgo Maggiore in direzione del Castello di Murata. Poco prima delle 22, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Civile sammarinese, l'utilitaria ha sbandato verso sinistra mentre in quel momento stava arrivando una Volksvagen Golf con targa della Repubblica del Titano. I due veicoli si sono scontrati frontalmente in un tremendo impatto e, alle spalle della Golf, è sopraggiunta una Bmw il cui conducente è andato a tamponare gli altri mezzi. Nello schianto, che ha completamente distruttola Fiat, i due 18enni hanno perso la vita sul colpo.

Nata a Milano, Elly si era trasferita pochi mesi fa a San Marino insieme al padre e frequentava il liceo artistico Volta-Fellini di Riccione. Sotto la Madonnina aveva studiato al Parini ma soprattutto aveva mosso i primi passi nel mondo del pattinaggio artistico tra le fila delle Hot Shivers, squadra di Sesto San Giovanni riconosciuta dal Coni.

Nel 2019, come mostrava fiera sul proprio profilo Instagram, aveva preso parte ai mondiali junior di Neuchâtel, in Svizzera. Mesi prima aveva partecipato ad altre competizioni a Granda, in Spagna, e in Svezia. Proprio sotto quelle immagini adesso gli amici le danno l'ultimo saluto.