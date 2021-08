Ubriaco travolge e uccide un uomo sulle strisce: arrestato per omicidio stradale

La vittima si chiamava Emanuele Pellegrino, l'incidente in via Alserio a Milano

Il 34enne alla guida dell'auto che venerdì mattina ha travolto e ucciso il 78enne Emanuele Pellegrino, in via Alserio a Milano (zona Isola), è stato arrestato per omicidio stradale. L'uomo, un italiano che guidava una Ford Fiesta, è infatti risultato positivo all'alcol test effettuato dagli agenti della polizia locale.

Per l'anziano travolto, invece, nonostante le prime speranze non c'è stato nulla da fare. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma non è servito a nulla. È morto intorno alle 10:30, tre ore circa dopo l'incidente.

L'incidente era avvenuto intorno alle 6:10 all'altezza di via Pollaiuolo, come riportato dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale Emanuele Pellegrino stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto da una Ford guidata dal 34enne. Nel punto dell'incidente non c'è il semaforo ma le strisce pedonali. La Ford Fiesta, a velocità elevata, arrivava da piazzale Segrino e percorreva via Alserio quando svoltando a sinistra in via Pollaiuolo ha travolto il 78enne.

Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 78enne, privo di sensi, era stato intubato e trasportato in condizioni disperate al Niguarda.