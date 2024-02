Enea Vidali morto a 15 anni in un incidente in moto

Per lui non c'è stato nulla da fare. È morto Enea Vidali, il ragazzino di 15 anni di Casanova Lonati, nel Pavese, che lunedì pomeriggio è rimasto coinvolto in un tragico incidente in moto sulla via Emilia a Redavalle, sempre in provincia di Pavia.

Stando alle prime ricostruzioni, il 15enne viaggiava su una moto da cross di cilindrata 50 che sarebbe stata tamponata da una Jeep Renegade guidata da un 40enne. Pare - ma gli accertamenti sono ancora in corso - che al momento dello schianto il giovanissimo stesse svoltando a sinistra. Soccorso in condizioni disperate, Enea era stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo di Pavia, dove martedì mattina i medici ne hanno dichiarato il decesso.

Grande appassionato di moto e di calcio, il ragazzino aveva giocato in diverse squadre della sua zona, che adesso lo piangono. "La famiglia gialloblù piange la perdita di Enea Vidali, ragazzo che in passato ha indossato i colori della nostra società, e si stringe in un forte abbraccio ai suoi cari e alla società Asf Frigirola 1952", il commiato del Casteggio 1898. "Ciao Enea. L’Asd Frigirola 1952 esprime cordoglio a Carlo e a tutta la sua famiglia per questo tragico evento che ha colpito tutti noi", l'addio della sua squadra.