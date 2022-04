Senza patente (e con un coltello in tasca), si schianta con l'Enjoy e fugge

Appena è stato raggiunto e bloccato, ha ammesso subito il motivo della sua fuga. Il resto lo hanno scoperto gli agenti. Un ragazzo è finito nei guai mercoledì pomeriggio a Rho dopo essersi schiantato mentre si trovava a bordo di una Fiat 500 in sharing di Enhoy.

L'incidente è avvenuto in corso Europa, proprio davanti a una pattuglia della polizia locale. Nonostante l'impatto, però, il giovane alla guida non ha accennato minimamente a fermarsi e si è dato alla fuga, prima di essere bloccato dagli agenti all'altezza della caserma della guardia di finanza. Messo alle strette, il conducente ha ammesso di non avere la patente, motivo per cui è stato sanzionato con una multa di 5mila euro. Considerando il suo stato di agitazione, i ghisa hanno deciso di perquisirlo trovandolo in possesso di pochi grammi di hashish - che gli sono costati una segnalazione come assuntore di sostanze stupefacenti - e di un coltello "push dugger", una lama in dotazione alle forze speciali e potenzialmente letali.

Il ragazzo, che nelle ultime settimane è stato condannato sempre per il porto abusivo di un coltello, è stato quindi accompagnato in ospedale per gli accertamenti tossicologici, che potrebbero ulteriormente aggravare la sua posizione, e indagato in stato di libertà. Il lavoro degli agenti prosegue adesso per capire come abbia fatto, nonostante non avesse la patente, a creare un profilo Enjoy. Nei giorni scorsi erano stati gli investigatori di Milano a svelare un giro di falsi account proprio su Enjoy che aveva portato a più di 70 indagati.