Incidente in via Espinasse: ragazzina travolta da un furgone mentre attraversa

Una ragazzina di 12 anni è stata trasportata al pronto soccorso del San Carlo dopo essere stata travolta da un furgone in via Carlo Espinasse (zona Gallaratese) nella mattinata di giovedì 31 marzo.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 8, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione pare che la giovane stesse attraversando l'arteria stradale quando è stata urtata dal mezzo.

Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza in codice rosso. La giovane, stabilizzata dai sanitari, è stata poi accompagnata in codice giallo al San Carlo; le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.