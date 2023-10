Fabio Buffo, travolto e ucciso da un bus mentre attraversava sulle strisce col suo cane

Fabio Buffo è morto in un incidente domenica mattina mentre rincasava in compagnia del suo cane. Il 48enne è stato travolto e ucciso da un autobus della linea 175 di Atm sulle strisce pedonali, all'angolo tra viale Enrico Forlanini e via Eugenio Bellosio, alle 9.30.

Il traffico lungo la strada è rimasto rallentato per permettere soccorsi e rilievi delle forze dell'ordine. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento ma dalle prime evidenze sembra chiaro che l'uomo fosse sulle strisce pedonali. L'autobus arrivava da viale Forlanini, in direzione aeroporto, all'incrocio con via Bellosio, ha svoltato a destra ed ha investito il passante. Non è chiaro se un'utilitaria nera parcheggiata sullo stesso passaggio pedonale - per sostituire una ruota - abbia in qualche maniera ostacolato la visuale o 'distratto' il conducente del mezzo Atm.

Chi era Fabio Buffo

Fabio Buffo viveva nel quartiere insieme alla sua famiglia. Sui social ci sono tante foto che lo ritraggono in compagnia dei due figli piccoli e della moglie. Era un grande tifoso dell'Inter. Sempre sui social racconta di aver studiato all'ITC Schiaparelli-Gramsci di Milano. Era molto conosciuto anche perché frequentava le aree cani insieme al suo. Atm ha espresso solidarietà alla sua famiglia con un comunicato: "Un grave incidente stamattina intorno alle 9.30 in viale Forlanini ha coinvolto un bus della linea 175 e un uomo di 48 anni, che purtroppo è deceduto. Atm esprime la sua profonda vicinanza ai famigliari in questo momento di grande dolore. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine con cui c'è massima collaborazione da parte dell'Azienda. Atm si impegna a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto".