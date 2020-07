Violento incidente sulla provinciale contro un camion: così ha perso la vita il 27enne Fabio

L'auto sventrata, con i pezzi di lamiera disseminati sull'asfalto. E un camion fermo, in diagonale, in mezzo alla strada, rimasto così forse dopo un'ultima disperata manovra per tentare di evitare l'impatto. La strada provinciale 41 a Usmate Velate, all'alba di venerdì 31 luglio, è stata teatro di un tragico incidente stradale in cui ha perso la vita un ragazzo di 27 anni, Fabio Carzaniga, di Bernareggio (Monza e Brianza).

Secondo quanto al momento ricostruito lo schianto, frontale, ha coinvolto la Opel su cui viaggiava il giovane brianzolo insieme a un amico, residente a Bollate (Milano), e un autoarticolato. Il sinistro è avvenuto all'altezza dell'innesto con la tangenziale Est, in un punto tristemente noto perchè testro di altri incidenti stradali. L'impatto non ha lasciato scampo al conducente che è morto sul colpo. Pochi minuti prima delle 4.30 a Usmate Velate, all'altezza del chilometro 9 della provinciale, sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 con tre ambulanze e un'automedica in codice rosso insieme ai vigili del fuoco da Monza, Vimercate, Lissone e Milano.

Sul posto anche i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Monza e della stazione di Arcore che hanno effettuato i rilievi per far luce sulla dinamica del tragico schianto. Il passeggero della Opel, anche lui classe 1993, D.V.G., è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza e le sue condizioni risultano al momento gravi. Illeso invece l'autista dell'autoarticolato. Per permettere gli accertamenti giudiziari e le operazioni di soccorso lo svincolo di Usmate Velate Nord della Tangenziale Est venerdì mattina è rimasto momentaneamente chiuso.