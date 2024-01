Incidente a Fallavecchia, schianto tra due auto: un ferito grave

Due auto devastate dall’impatto, quattro persone ferite di cui una grave. È il bilancio dell’incidente avvenuto a Fallavecchia (frazione di Morimondo, hinterland sud-ovest di Milano) nella serata di giovedì 25 gennaio.

Tutto è successo un attimo dopo le 20 in via Pavia, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Le condizioni dei feriti sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco. I feriti - due ragazzi di 23 e 24 anni, una donna di 50 e un 54enne - sono stati soccorsi e accompagnati al pronto soccorso. Il più grave è stato trasportato in codice rosso al San Matteo di Pavia, un altro è stato portato in codice giallo all’Humanitas di Rozzano.

L’esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara, sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, sul posto per i rilievi.