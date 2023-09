È morto Federico Bucci, il prorettore del Poli travolto da un suv

È morto dopo due settimane di agonia Federico Bucci, prorettore del Politecnico che il 3 settembre scorso era rimasto coinvolto in un grave incidente sul Lago di Garda. A nulla sono serviti gli sforzi del personale medico dell'ospedale Borgo di Trento di Verona, dove era stato ricoverato e sottoposto a un delicato intervento chirurgico d'urgenza; le sue condizioni sono rimaste sempre critiche e non si è mai ripreso.

Il 64enne si trovava in vacanza a Garda, quando è stato investito da una macchina mentre attraversava Corso Italia. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Peschiera, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Soccorso dal 118 in condizioni drammatiche, era stato trasportato al Polo Confortini di Verona per le ferite riportate, tra cui una grave lesione alla testa.

Chi era Federico Bucci

Federico Bucci era nato a Foggia. Era professore ordinario di storia dell'architettura al PoliMi. Sempre al PoliMi, era stato delegato del rettore per gli archivi e le biblioteche, prorettore del polo territoriale di Mantova e responsabile della Cattedra Unesco.

Era stato visiting professor alla Texas A&M University, all'Istituto di Architettura di Mosca, alla Universidad de Los Andes di Merida, Venezuela, alla Pontificia Universidad Catolica de Chile, alla University of Southern California di Los Angeles e all'Etsab di Barcellona. Aveva lavorato presso l’archivio dell'Albert Kahn Inc. (Detroit) e il Cca (Montrèal).

Era stato membro dell'American Society of Architectural Historians e aveva partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali. Aveva curato mostre sull'architettura italiana e pubblicato diversi volumi, tra cui: Albert Kahn: architect of Ford, New York 1993; Luigi Moretti. Opere e scritti, Milano 2000; Franco Albini, Milano 2010. Aveva lavorato nelle redazioni di 'Domus', 'Quaderni di architettura', 'Rassegna', 'L'architettura. Cronache e storia' e in passato era stato redattore di 'Casabella'.