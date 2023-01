Ragazzino di 16 anni travolto da due auto: morto sul colpo

L'ultima serata di festa prima del ritorno a scuola, i genitori che gli hanno dato un passaggio in auto fino ad Iseo, dove avrebbe dopo poco incontrato gli amici. Poi lo schianto e la tragedia che si materializza. Federico Doga, 16 anni, giovane rugbista bresciano, è morto praticamente sul colpo dopo essere stato investito da due auto. L'incidente si è verificato attorno alle 20 di sabato sera proprio a Iseo, lungo la centralissima via Roma.

Federico, residente a Comezzano Cizzago, nella Bassa Bresciana Occidentale, era da poco stato accompagnato dai suoi genitori in paese, dove aveva in programma di incontrare alcuni amici con i quali trascorrere la serata. Non distante dalla stazione ferroviaria, in un tratto senza strisce pedonali, e non troppo illuminato, il giovane avrebbe attraversato la strada. A quel punto, come riporta BresciaToday, due automobili l'hanno investito: una Punto di colore nero, guidata da un 39enne albanese residente a Iseo, e una Bmw scura sulla quale c'era una famiglia di Villongo, padre, madre e figlioletta di 10 anni. Le due macchine, che viaggiavano in direzione opposta, dopo avere travolto Federico si sono scontrate tra di esse.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono giunte ambulanze e vigili del fuoco, ma per Federico - morto sul colpo - non c'era più nulla da fare. I soccorsi si sono così occupati dei passeggeri dei due veicoli: il 39enne albanese è stato portato in codice verde a Iseo, la famiglia della Bergamasca in codice giallo a Chiari, con la piccola sotto shock per quanto accaduto. Come da legge, entrambi i conducenti sono stati sottoposti ai test tossicologici, che avrebbero dato esito negativo.

Come il giovane Federico, anche i genitori - Chiara e Daniele Porrino, che ha un cognome diverso perché il 16enne era figlio di un precedente legame della madre - erano nomi noti del mondo della palla ovale lombarda. Papà Daniele, infatti, è l'attuale direttore tecnico della squadra milanese di Parabiago. "Rugby Parabiago è vicino al proprio Direttore Tecnico Daniele Porrino per l'improvvisa scomparsa del figlio Federico - si legge in un post pubblicato su Facebook domenica pomeriggio dalla società, che ha listato a lutto i profili social -. Tutto il club si stringe in un forte abbraccio a Daniele, alla compagna Chiara e alla sua famiglia in questo momento di estremo dolore".

"In un terribile incidente stradale ha perso la vita il nostro giovane atleta Federico Doga. Ci stringiamo in un forte abbraccio ai genitori Chiara e Daniele. Non ci sono le parole. Riposa in pace Federico", l'addio del rugby Rovato, società per cui era tesserato il 16enne. Sua mamma è invece la coach della squadra femminile.