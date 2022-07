Fermata per l'alcoltest, si schianta contro un palo

Fermata per l'alcoltest, ha rischiato di provocare un incidente e si è schiantata contro un palo. L'accaduto lo scorso weekend a Buccinasco, hinterland sud-ovest di Milano.

La protagonista dell'episodio, una 45enne residente in zona, aveva un tasso alcolemico pari quattro volte il limite consentito. Quando la polizia locale della cittadina le ha intimato l'alt, lei ha quasi provocato un incidente, per poi urtare il palo a bordo strada.

La donna ha poi cercato di scappare in auto e ha spintonato un agente della locale durante le operazioni per rimuovere il veicolo. Oltre ad essere denunciata per guida in stato di ebbrezza, alla 45enne è stata sospesa la patente e sequestrata la macchina, un'utilitaria.

Nel corso del weekend, la locale buccinaschese ha ritirato in tutto 16 patenti per guida in stato di ebbrezza e sequestrato 3 veicoli. Tra le persone che sono state denunciate, poi, anche un 20enne peruviano, residente a Milano, scoperto nel portabagagli di una volume, il cui conducente ha tentato la fuga invece di fermarsi all'alt. Nella macchina gli agenti hanno scoperto ben 9 persone, di cui due nel bagagliaio. Il giovane, sotto l'effetto dell'alcol, ha insultato i vigili cercando di scappare.