Si schianta in Ferrari sulla superstrada di Malpensa

Terribile schianto con una Ferrari lungo la superstrada della Malpensa nel tratto fra gli svincoli del Terminal 1 e del Terminal 2. E' accaduto nel pomeriggio di mercoledì 4 agosto intorno all'una e mezza.

Per cause ancora da accertare, la conducente della Ferrari, una donna di quarantaquattro anni, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro le barriere di protezione della carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco di Somma Lombardo, intervenuti con un'autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza il 'bolide' e collaborato con il personale sanitario del 118, presente con un'ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio.

La donna è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Gallarate.