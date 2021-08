Si schiantano mentre vanno in vacanza in Sardegna, gravi fidanzati milanesi

La sbandata e lo scontro con lo spartitraffico, violentissimo. Grave incidente nel weekend sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove due fidanzati milanesi - 23 anni lui, 25 lei - sono rimasti coinvolti in uno schianto in moto avvenuto nel pomeriggio di sabato all'altezza dell'Interporto di Guasticce, frazione del comune di Collesalvetti.

I due, stando a quanto riferito da LivornoToday, stavano viaggiando sulla Fi-Pi-Li ed erano diretti al porto per imbarcarsi verso la Sardegna per le vacanze estive. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, il giovane alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo, che è poi finito contro il newjersey.

Immediata la chiamata al numero unico di emergenza 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Svs di Livorno con il medico, un mezzo della pubblica assistenza di Collesalvetti, l'elisoccorso Pegaso, una squadra dei vigili del fuoco e la polizia stradale.

Secondo quanto appreso, il 23enne ha subito l'amputazione post traumatica di una gamba ed è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Cisanello, mentre la compagna ha ripotato politraumi vari ed è stata trasferita con l'ambulanza all'ospedale di Livorno in codice rosso.