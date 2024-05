Filippo Champagne e Nevio coinvolti in un tamponamento: "Che botta, sangue dal naso"

Filippo Champagne (influencer e fratello del capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo) e Nevio Ciriello ("Lo Stirato") sono stati coinvolti nelle scorse ore in un tamponamento a catena in tangenziale a Milano.

È lo stesso Champagne a raccontare l'accaduto su Instagram. Il personaggio era in macchina insieme a Nevio, quando, per cause da accertare, sono stati tamponati con violenza da un'altra vettura. "Eravamo fermi quando è arrivato un pazzo che ci ha tamponato", ha detto. A loro volta hanno centrato la macchina davanti. Sul posto è intervenuto il 118 che li ha portati in ospedale per accertamenti: entrambi hanno picchiato il volto sul parabrezza e hanno riportato un forte colpo di frusta. Gli esami hanno dato esito negativo anche se Champagne lamentava "forte mal di testa e schiena a pezzi".

Sull'auto che li ha tamponati c'era una bambina piccola. "Andate piano, ci è andata bene, ma mi raccomando ragazzi, state attenti al volante", è il monito di Champagne in una delle stories.

Filippo Champagne e Nevio Lo Stirato sono personaggi noti sul web ospiti fissi de La Zanzara di Parenzo e Cruciani. Dediti alle scommesse, all'alcol e "alle belle donne" hanno raggiunto la notorietà e vengono invitati per serate in discoteche e locali. A Milano si trovano spesso alla Gintoneria di Davide Lacerenza in zona Centrale.