Filippo, il 33enne morto dopo un incidente in auto

Filippo Mazzini è morto a 33 anni in un incidente stradale. L'uomo, originario di San Savino (Cremona), ha perso la vita domenica in uno schianto sulla strada provinciale che collega Pescarolo a Vescovato, nel cremonese.

Mazzini, che lascia una moglie e un figlio piccolo, era alla guida di un suv della Dr quando per cause da accertare ha perso il controllo dell'auto in curva, nelle vicinanze della cascina Canova. Il mezzo è uscito di strada ribaltandosi. Il 33enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e ha sbattuto con violenza sull'asfalto.

Inutile l'arrivo dei soccorsi inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, il suo cuore si è fermato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, che hanno fatto i rilievi del caso. I soccorritori hanno cercato in tutti i modi di salvare il giovane, ma non c'è stato niente da fare. La strada provinciale è rimasta chiusa per ore per consentire i soccorsi.